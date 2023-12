Elena Spelta, coordinatrice Telethon di Cremona, accompagnata dalla volontaria Luisa Rebessi, ha presentato oggi al sindaco Gianluca Galimberti, affiancato dagli assessori Luca Burgazzi e Maurizio Manzi, la campagna invernale della Fondazione Telethon.

Agli amministratori sono state illustrate le attività in corso per far avanzare la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare, i motivi e lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione, oltre che i regali solidali di Natale Telethon che servono per il sostengo della ricerca scientifica di Fondazione Telethon.

© Riproduzione riservata