Corone d’alloro nella sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: il Campus Santa Monica ha ospitato in questi giorni le sessioni di laurea della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, fra cui la magistrale in Food processing: innovation and tradition che si caratterizza per la forte vocazione internazionale.

Il corso è interamente erogato in lingua inglese, con un piano studi finalizzato ad apprendere, interpretare e progettare con le tecnologie più avanzate tutte le fasi che caratterizzano le principali filiere alimentari. Attraverso esperienze all’estero poi gli studenti possono approfondire le tematiche che li appassionano, come è successo a Margherita Bottaioli laureata il 7 dicembre.

Gli iscritti possono inoltre conseguire il double degree ossia un doppio titolo di laurea, parimenti valido in Italia e all’estero, dopo aver svolto il proprio iter accademico in parte all’Università Cattolica e in parte in un Ateneo partner, opportunità di crescita professionale e umana come spiega il professor Lorenzo Morelli coordinatore della magistrale in Food processing.

