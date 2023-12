Il 12 dicembre di ogni anno viene celebrata la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse a ricordo di una donna, madre di due bambini, sparita nel nulla oltre 20 anni fa.

La Giornata rappresenta una valida opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le componenti della società civile sul fenomeno delle persone scomparse, in costante crescita secondo i dati più recenti, soprattutto con riferimento ai soggetti minori di età che, nel complesso, costituiscono quasi l’80% dei casi di scomparsa.

Le denunce di scomparsa continuano ad essere numerose e nonostante il crescente impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di ricerca, il fenomeno risulta tristemente attuale, soprattutto se si considera che laddove scompare una persona si generano ansie e dolori nei familiari degli scomparsi, il cui profondo senso di disagio si acuisce allorquando le ricerche, nonostante l’impegno profuso, risultino infruttuose.

In occasione di tale ricorrenza, il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ha messo in campo, come ogni anno, per il prossimo 12 dicembre, diverse iniziative: in particolare, nella circostanza, sulle Reti R.A.I. verrà diffuso uno spot in cui si richiama l’importanza di denunciare con immediatezza i casi di scomparsa, per poter garantire un rapido avvio delle attività di ricerca.

La Prefettura di Cremona ha messo a disposizione una “pagina” del sito dove è raccolto del materiale informativo ed in particolare dove è pubblicata la brochure “Persone con danno cognitivo”.

Per la ricorrenza il Palazzo del Governo verrà illuminato di verde per ricordare tutte le persone scomparse.

© Riproduzione riservata