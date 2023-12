Rossella Cominotti, trovata morta in albergo a Mattarana (in provincia di La Spezia), abitava a Cavatigozzi. “Una donna schiva e riservata” dicono le vicine di casa che spesso non la vedevano per giorni. Il marito Alfredo Zenucchi è stato rintracciato poche ore dopo la scoperta del cadavere vicino a Pontremoli. La morte della 57 enne ha lasciato scioccato la comunità. Le interviste di Michela Cotelli

