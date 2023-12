I consiglieri regionali del Pd Roberta Vallacchi, Matteo Piloni e Marco Carra hanno presentato una interrogazione alla giunta lombarda per chiedere chiarimenti in merito agli interventi di soppressione dei suini negli allevamenti della nostra regione, anche di quelli interessati dalla possibile propagazione della Peste Suina Africana.

“Lo scorso 3 dicembre un servizio di ‘Report’, sulla Rai, ha mostrato alcune situazioni di violazione dei protocolli di benessere animale, in particolare quelli previsti dalla Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento – sottolineano i consiglieri nell’atto – parliamo di stordimento e di folgorazione effettuata sui suini di un allevamento di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia, durante gli abbattimenti previsti per il rischio di contagio da Psa”.

“Una procedura che, oltre a violare le norme in materia di benessere animale, ha ingenerato dubbi anche relativamente alla professionalità degli operatori addetti – aggiungono i dem – i suini venivano, infatti, radunati in spazi all’aperto e non tutto il personale sembrava adeguatamente equipaggiato. Inoltre, alcune immagini hanno indotto a ipotizzare uno smaltimento irregolare di farmaci utilizzati presso l’allevamento pavese”.

“Una puntata che ha allarmato non solo le diverse associazioni – proseguono i consiglieri – ma anche la Procura di Pavia che ha aperto una inchiesta, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, che è intervenuto per rassicurare circa il rispetto dei protocolli”.

“Visto che dal 21 giugno scorso sono stati abbattuti circa 46500 suini e gli abbattimenti sono stati predisposti e attuati da società specializzate, obbligate a operare in osservanza di norme di biosicurezza e tutela del benessere animale che, almeno nel caso esaminato, non sembrano essere state seguite, abbiamo ritenuto a nostra volta opportuno – concludono Vallacchi, Piloni e Carra – presentare un atto formale per chiedere alla giunta lombarda maggiori chiarimenti e specifici dettagli in merito ai controlli effettuati durante tutti gli abbattimenti e alle vicende processuali della Cooperativa del Bidente”.

