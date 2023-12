Da mercoledì 13 dicembre e sino al 7 gennaio 2024 sarà possibile rinnovare e sottoscrivere l’abbonamento per gli 8 spettacoli in cartellone al teatro Ponchielli. Sarà possibile invece acquistare i biglietti per i singoli balletti a partire dall’8 gennaio 2024.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO:

© Riproduzione riservata