Sabato 16 dicembre alle 17:00 nella Sala Manfredini in via Ugolani Dati 4 si terrà l’ottavo e ultimo appuntamento della rassegna «Che Sagome! Storie e musiche di artiste da riscoprire».

Si parlerà di Cécile Chaminade, pianista e compositrice francese vissuta a cavallo tra Otto e Novecento, prima donna a ottenere la Legion d’Onore come musicista. Come sempre saranno coinvolti studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali e in quest’occasione anche del Conservatorio Monteverdi di Cremona.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

