Gli Stati Uniti contro il cessate il fuoco a Gaza. Il silenzio dei governi e dei parlamentari Italiani e europei è complice. Scriveva pochi giorni fa il New York Times “i civili di Gaza, sotto il fuoco israeliano, vengono uccisi a un ritmo storico.

Il tasso di morte tra i civili durante l’assalto israeliano ha pochi precedenti in questo secolo”. Secondo il rapporto dell’Osservatorio, il totale delle vittime a causa degli intensi attacchi aerei e di artiglieria israeliani è stimato in più di 23 mila. Il rapporto ha anche avvertito che centinaia di bambini sono ancora intrappolati sotto le macerie delle loro case, alcune crollate da settimane, con poche possibilità di essere salvati.

La difficile situazione non permette neppure di recuperare i cadaveri dei bambini morti quindi il numero dei bimbi uccisi è sicuramente superiore alle stime.

Due giorni fa gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza dell’ONU che chiedeva il cessate il fuoco. Dei 15 membri del Consiglio di sicurezza 13 hanno votato a favore, la Gran Bretagna si è astenuta e gli USA, esercitando l’assurdo diritto di veto hanno, di fatto, cancellato la risoluzione. Non basta fare dichiarazioni a favor di telecamere e social. Servono atti forti e concreti.

Cari parlamentari, svegliatevi. Avete molti strumenti… Usateli! Ricordiamo tutti le parole di Martin Luther King: “Non ho paura delle parole dei malvagi, ma del silenzio degli onesti”.

Con questo pensiero aderiamo come Movimento 5 Stelle Cremona alla manifestazione del 16 dicembre “SOS Gaza, fiaccolata per la Pace” che si terrà dalle 17 con partenza davanti al Palazzo Cittanova, Cremona.

