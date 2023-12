Assegnate il 13 dicembre al Teatro Ponchielli le 143 Borse di Studio al merito per l’anno scolastico 2023-2024 riservate ai figli dei dipendenti di aziende associate. 5 i premi speciali, 42 i premi creati per onorare la memoria di illustri imprenditori che hanno ricoperto cariche associative, 2 premi per ricordare Michelangelo Barcella. Infine 94 i premi istituiti da imprenditori e da privati, per onorare la memoria dei propri cari o la propria azienda.

