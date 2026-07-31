Cremo, i tifosi promuovono la nuova maglia: “Bella perché diversa dalle classiche divise”

Un design moderno e ambizioso, con le strisce verticali che lasciano spazio a un pattern zig zag e un colletto aperto senza bottoni che conferisce un’estetica moderna, ricercata e dal richiamo vintage. La nuova maglia home della Cremonese per la stagione 2026/2027 è destinata a far discutere ma è già un cult.

Così alcuni cremonesi: “Una bella maglia, si discosta da quelle classiche e quindi dà anche un po’ di movimento, un po’ di vita rispetto a quelle che sono le solite maglie classiche che possiamo trovare. Speriamo ci porti fortuna”. Fa eco un tifoso davanti allo store grigiorosso a due passi da Piazza del Comune: “Sicuramente diversa, però interessante, non è neanche così male. Meglio lo zig-zag o il colletto? Forse lo zig-zag”.

Un altro tifoso si sofferma sui dettagli: “Sicuramente diversa, però interessante, non è neanche così male. Meglio lo zig-zag o il colletto? Forse lo zig-zag”.

Realizzata dallo storico sponsor tecnico Acerbis e ideata dal designer cremonese Carlo Enrico Bonvicini, è stata presentata con un video social che ha come protagonisti ragazze e ragazzi del settore giovanile grigiorosso. Il kit è già disponibile all’Usc Store e online; in negozio non mancano i curiosi che si fermano davanti alla vetrina.

Un cittadino, tra i primi ad ammirarla in vetrina, racconta: “Mi è piaciuta molto, ti dirò. Mi piaceva anche quella dell’anno scorso, ma questa qui dà un bel colpo, una bella immagine. Mi è piaciuta, un po’ no, ma alla prova è bella, molto bella, mi è piaciuta”.

Molti non hanno perso tempo e l’hanno già acquistata promuovendola a pieni voti, come racconta un ragazzo prima di provarla e aggiungerla alla collezione: “È una scelta innovativa più che altro, il colletto mi piace, stile vintage, e richiama appunto i colori di Cremona, quindi voto otto”.

© Riproduzione riservata