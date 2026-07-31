Camion invade corsia opposta sulla Sp 33 a Sospiro: ferite lievi per padre e figlio

Un incidente avvenuto alle 16.30 circa sulla sp 33 all’altezza di San Salvatore, frazione di Sospiro, ha causato rallentamenti alla viabilità ma fortunatamente solo ferite lievi a un padre e un figlio residenti in provincia di Parma che viaggiavano a bordo di una Jeep Compass e non hanno potuto evitare l’impatto contro un autoarticolato che aveva invaso la loro corsia.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante proveniva da Isola Pescaroli ed era diretto verso nord quando, all’altezza dell’incrocio con via Mazzini, ha frenato bruscamente per evitare l’impatto con un camion davanti a lui, che pure aveva frenato. Nella manovra avrebbe sbandato verso sinistra invadendo la corsia opposta lungo la quale sopraggiungeva la Jeep.

I due occupanti dell’automobile, il padre di 54 anni e il figlio di 18 sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Cremona per le cure del caso; illeso il conducente dell’autoarticolato, un 32enne della provincia di Piacenza.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Torre de’ Picenardi, mentre i Vigili del Fuoco di Cremona sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi che avevano perso carburante e della sede stradale.

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