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Cronaca

L’Italia soffoca in un caldo sempre più anomalo. I cremonesi: “E’ insopportabile”

di Andrea Colla

Un problema sempre meno emergenziale e sempre più strutturale, che colpisce non solo la vita dei cittadini ma tutti i settori

Il servizio di CR1
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Valori massimi reali intorno ai 40 gradi, quelli percepiti invece vicini ai 50.
Anche a Cremona la colonnina del mercurio è impazzita sotto il bollente peso dell’ennesima ondata di calore, la quarta dall’inizio di una delle estati più calde della storia recente. Temperature infernali causate, ancora una volta, dall’anticiclone africano che tiene stretto nella sua morsa tutto il Belpaese.
Tra le aree più colpite proprio la Pianura Padana, dove la canicola si unisce ad afa e umidità.

L’arrivo di agosto non sembra portare buone notizie, con i modelli fisico matematici che faticano a trovare una via di uscita nel breve termine.
Un problema sempre meno emergenziale e sempre più strutturale, che colpisce non solo la vita dei cittadini ma tutti i settori.
Situazioni al limite per tanti cremonesi, con particolare attenzione verso le fasce più fragili; come comportarsi quindi? Ecco cosa ci hanno raccontato.

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