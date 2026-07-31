L’Italia soffoca in un caldo sempre più anomalo. I cremonesi: “E’ insopportabile”
Un problema sempre meno emergenziale e sempre più strutturale, che colpisce non solo la vita dei cittadini ma tutti i settori
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Anche a Cremona la colonnina del mercurio è impazzita sotto il bollente peso dell’ennesima ondata di calore, la quarta dall’inizio di una delle estati più calde della storia recente. Temperature infernali causate, ancora una volta, dall’anticiclone africano che tiene stretto nella sua morsa tutto il Belpaese.
Tra le aree più colpite proprio la Pianura Padana, dove la canicola si unisce ad afa e umidità.
L’arrivo di agosto non sembra portare buone notizie, con i modelli fisico matematici che faticano a trovare una via di uscita nel breve termine.
Un problema sempre meno emergenziale e sempre più strutturale, che colpisce non solo la vita dei cittadini ma tutti i settori.
Situazioni al limite per tanti cremonesi, con particolare attenzione verso le fasce più fragili; come comportarsi quindi? Ecco cosa ci hanno raccontato.