Un 27enne è stato denunciato dai Carabinieri di Vescovato per furto aggravato, dopo essere stato riconosciuto come autore del furto di un cellulare avvenuto a inizio ottobre. Vittima una donna, che aveva pubblicato sui social network un annuncio per la vendita del suo telefono, a cui aveva risposto un potenziale acquirente.

I due sono entrati in contatto telefonicamente e avevano concordato che il telefono sarebbe stato consegnato, con pagamento immediato, presso il luogo di lavoro della vittima. All’appuntamento l’uomo si è presentato con una donna. Ka coppia ha consegnato una caparra, dicendo che sarebbero andati a prelevare presso un bancomat la somma restante. Una volta tornati, hanno chiesto di poter visionare il telefono, ma una volta afferratolo si sono dati alla fuga in auto.

Durante le indagini i militari hanno scoperto che il numero di telefono utilizzato per contattare la vittima è risultato intestato al 27enne. Dopo aver acquisito la sua foto e inserita in un fascicolo fotografico, il tutto è stato mostrato alla vittima, che ha riconosciuto il 27enne come l’autore del furto.

© Riproduzione riservata