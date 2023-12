Pubblico delle grandi occasioni al teatro Ponchielli di Cremona in occasione del concerto della Fanfara del terzo reggimento carabinieri Lombardia, diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo. Un evento promosso in occasione del Natale e fortemente voluto dal comandante provinciale colonnello Paolo Sambataro.

Presenti molti rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Provincia Mirko Signoroni, il commissario straordinario della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, gli assessori Barbara Manfredini, Maurizio Manzi e Luca Burgazzi, i consiglieri regionali Matteo Piloni, Marcello Ventura e Marco Vitari.

Presenti naturalmente anche tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine cittadine, nonché il prefetto Corrado Conforto Galli e l’ex comandante provinciale Giuliano Gerbo.

Il concerto, presentato dai giornalisti di Cremona 1 tv Giovanni Rossi ed Eleonora Busi, si è aperto in pompa magna con la Fedelissima di Luigi Cirenei, marcia di ordinanza dell’Arma.

Si sono poi succeduti una serie di brani famosi, tra cui la Cavalleria Leggera, il Silenzio, ma anche musica lirica, come il Nabucco, Guglielmo Tell, la Marcia di Radezsky, Nessun dorma, ma anche brani prettamente natalizi, come Adeste Fidelis. Voce della serata è stato il tenore Christian Miola.

Protagonisti anche strumenti inediti, come la macchina da scrivere, ma anche il violino “Santa Lucia”, decorato con lo Stemma Araldico dell’Arma dei Carabinieri, e donato dall’Academia Cremonensis al Comando Provinciale di Cremona in occasione del 90° anniversario di fondazione della Caserma Santa Lucia.

Al termine della rappresentazione ha preso la parola il comandante, il colonnello Paolo Sambataro, che ha ringraziato i partecipanti ma anche fatto una riflessione sul tema della condivisione: “Nella sua missione quotidiana l’Arma condivide i problemi e le preoccupazioni dei cittadini. Oggi invece vogliamo condividere un momento di spettacolo, di arte e di bellezza. La musica è anche strumento per veicolare un messaggio di pace, giustizia, solidarietà, legalità ed inclusione”.

E’ poi intervenuto Stefano Allegri, presidente dell’Associazione Industriali, che ha sponsorizzato l’evento: “E’ stata una serata molto bella, con splendidi artisti, che in una città come Cremona, che vive di musica, assume un valore sociale ancora più grande. Non potevamo perdere l’occasione di contribuire a un progetto cosi bello”.

