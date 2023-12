Questa mattina, i bambini della Scuola per l’Infanzia Martini e 2 classi della Scuola Primaria Sant’Ambrogio di Cremona, sono stati coinvolti nel Salone delle Poste centrali di via Verdi in una iniziativa speciale dedicata all’invio di pensieri e disegni destinati a persone care o che stanno attraversando un momento difficile.

L’attività ha avuto l’obiettivo di far riscoprire ai bimbi il piacere della scrittura e di dedicare un pensiero attraverso un disegno o una lettera per trasmettere emozioni.

25 bambini della Scuola per l’Infanzia Martini sono stati invitati presso l’ufficio postale di Cremona Centro in Via Verdi 1, dove hanno portato i loro disegni e pensieri destinati ai bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Cremona, che saranno recapitati grazie al supporto dei volontari dell’ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale).

“ABIO si dedica all’accoglienza e all’ascolto in ospedale dei bambini e delle loro famiglie – ha dichiarato la Presidente Abio Cremona Marina Gerevini – Quotidianamente ci impegniamo per ridurre il rischio di trauma da ricovero per i bambini e dare sostegno alle famiglie. Siamo quindi contenti di appoggiare Poste Italiane valorizzando questa iniziativa dedicata ai bambini”.

Dopo la visita dei bambini della Scuola Materna Martini, nella mattinata altri 50 bambini di una classe IV e di una V della Scuola Primaria Sant’Ambrogio hanno visitato l’ufficio postale di Cremona Centro per consegnare le lettere che hanno scritto per le loro persone care. I bambini sono stati coinvolti nei giorni scorsi nel progetto “Emozioni in viaggio”, presentato presso la scuola da Marcella Messina, Referente Territoriale Filatelia di Poste Italiane, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della scrittura come alternativa coinvolgente ed emozionante rispetto alla modalità “tecnologica” usate quotidianamente.

Nelle scorse settimane anche gli alunni della Scuola Primaria Capra Plasio sono stati coinvolti nella speciale iniziativa “Emozioni in Viaggio”.

La referente filatelica Marcella Messina si è recata presso la scuola per presentare la storia delle lettere e dei francobolli e coinvolgendo i bambini in un percorso lontano dalla loro quotidianità. I bambini hanno vissuto un’esperienza positiva ed emozionante scrivendo una lettera ad una persona a loro cara.

“Nel preparare la presentazione del progetto “Emozioni in viaggio”, ho voluto, non solo dare delle informazioni storiche sui francobolli e sulla Posta, ma soprattutto sottolineare come ancora oggi, nonostante sia semplice e facile comunicare con persone lontane da noi, un pensiero scritto a mano e recapitato possa essere un veicolo di sincere emozioni capace di toccare il cuore di chi lo riceve – ha dichiarato Marcella Messina Referente Territoriale Filatelia Poste Italiane – I bambini hanno partecipato con grande entusiasmo e curiosità e incontrarli è sempre un privilegio e una grande gioia”.

Attraverso queste iniziative Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini nei momenti di condivisione e gioia comunitaria.

© Riproduzione riservata