Il Partito di Alternativa Comunista organizza domenica 17 dicembre dalle 17 alle 19 davanti alla Prefettura di Cremona in Corso Vittorio Emanuele 17 un presidio di solidarietà col popolo palestinese, per chiedere – scrivono gli attivisti – “la fine dei bombardamenti su Gaza, lo stop al genocidio perpetrato dal regime criminale di Israele e per rivendicare la liberazione della Palestina, dal fiume al mare, dal giogo sionista”.

