Al centro sportivo Stradivari è andata in scena la Festa provinciale dell’atletica leggera giovanile. Tantissimi i premi consegnati ai migliori atleti di tutte le categorie. Tante le autorità presenti. Tra queste il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri, la presidente Fidal Cremona Monica Signani e l’assessore allo sport del comune di Cremona Luca Zanacchi.

“Ormai questo è diventato un appuntamento tradizionale – ha detto la presidente Fidal Cremona Monica Signani -, prima delle feste natalizie. È praticamente l’Oscar dell’atletica provinciale, con il comitato Fidal che riconosce un premio agli atleti che maggiormente si sono distinti durante l’annata agonistica. Abbiamo anche quest’anno delle eccellenze, abbiamo un premio importantissimo che è dedicato a una campionessa italiana sui 100 metri nella categoria Promesse, vale a dire Aurora Volpi”.

“Qui oggi ci sono tutti i sogni dei nostri giovani – ha dichiarato il presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri -. Come Fidal Lombardia guardo e guardiamo con piacere questa belle realtà dell’atletica cremonese, non solo società di vertice, come la Cremona Sportiva o l’Interflumina, ma anche tante belle realtà di base.

Oggi ci troviamo nella sede della Stradivari, una bella realtà, e celebriamo i nostri giovani, che sono il nostro futuro. Cremona ha dei risultati ottimi, quindi sull’ondata dei vari Dario Dester, Sveva Gerevini, Pini e Aurora Volpi (Pini e Volpi che abbiamo premiato con la borsa di studio del Progetto Talento perché se la strameritavano) sono i giovani su cui puntiamo, questi campioni sono l’esempio per tutti questi giovani che abbiamo qui in sala, e per le loro famiglie e le loro società, per crescere.

Insomma, siamo soddisfatti e guardiamo con orgoglio a questa bella realtà che, lo ricordo, è presieduta a livello provinciale da Monica Signani, che ringrazio, così come ringrazio tutto il consiglio provinciale di Fidal Cremona”.

