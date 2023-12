E’ stato portato in ospedale in codice rosso l’uomo di 58 anni alla guida di un’auto che questo pomeriggio poco dopo le 18 ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo in un’aiuola spartitraffico della tangenziale.

Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Sul posto i carabinieri, i Vigili del Fuoco, l’automedica e una ambulanza della Croce Verde.

© Riproduzione riservata