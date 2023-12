La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nel registro del Modello 45, quello deputato a raccogliere i fatti non costituenti notizia di reato, assegnato al procuratore aggiunto Eugenio Fusco, per la questione Chiara Ferragni e il pandoro Balocco. Di fatto, il fascicolo aperto a seguito della denuncia (come si legge sul Corriere della Sera) non contiene al momento indagati né ipotesi di reato. Gli atti molto probabilmente verranno trasmessi alla Procura competente e cioè quella di Cuneo, nella cui provincia ha sede l’azienda dolciaria. Intanto pare che l’imprenditrice digitale per la realizzazione del video di scuse, potrebbe aver preso ispirazione da Salma Shawa: l’attivista palestinese che quotidianamente informa su Instagram i follower sulla situazione della guerra da Gaza.