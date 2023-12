Si è conclusa la mostra di scultura Vedere con le dita il senso della vita di Felice Tagliaferri, organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona presso l’Aula Didattica del Museo di Storia Naturale a Cremona.

Con oltre cinquecento visitatori, la mostra è stata possibile grazie anche all’intervento degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona, i quali hanno accompagnato i fruitori della mostra svolgendo la loro opera di guide; lo stesso autore, nelle ore precedenti l’inaugurazione dello scorso 9 novembre, li aveva formati in tal senso.

Tra i visitatori anche dieci classi del Liceo Artistico e Musicale Stradivari, dell’Istituto Einaudi e dell’English School di Cremona. Il 23 novembre, ospite anche il Sindaco Gianluca Galimberti, che ha preso parte al percorso artistico offerto da UICI Cremona, apprezzando la maestria dell’autore e il messaggio inclusivo sotteso alla proposta.

Inoltre, il libro firme lasciato in sala è stato arricchito da numerosi commenti positivi, lasciati dai tanti visitatori che hanno potuto godere sia con la vista sia con il tatto delle opere dello scultore cesenate.

“Abbiamo dato forma ai sogni, come ama dire della propria arte l’artista Tagliaferri”, afferma la Presidente UICI Flavia Tozzi, “e siamo entusiasti della risposta del pubblico alla proposta artistica che abbiamo offerto alla città di Cremona. Ringraziamo lo scultore Felice Tagliaferri, lo scrittore Alessandro Bordini, con noi lo scorso 12 novembre per presentare il proprio libro, Il Giro del Mondo come non lo avete mai visto, il critico d’arte Claudio Roghi, il CSV Lombardia Sud, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi, il Comune di Cremona, il Museo di Storia Naturale di Cremona, Cremona Musei, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona”.

