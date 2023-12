Dal 22 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 i servizi territoriali, i servizi dedicati alla prenotazione delle prestazioni, alla prevenzione Covid-19 e i punti prelievo dell’Asst di Cremona garantiscono l’attività con piccole variazioni di orario.

PRENOTAZIONE PRESTAZIONI

I Cup degli ospedali di Cremona e Oglio Po, così come il Cup della Casa di Comunità di Casalmaggiore (piazza Garibaldi 3) sospendono l’attività nei giorni festivi (lunedì 25, martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 e sabato 6 gennaio 2024). Nei giorni feriali l’attività si svolge regolarmente.

Per informazioni: https://www.asst-cremona.it/cup

PUNTI PRELIEVO

Sospensione dell’attività nei giorni festivi anche per i punti prelievo di Cremona (Padiglione 15 – Largo Priori 1), Oglio Po (Piano Terra – Via Staffolo, 51 – Vicomoscano) e i centri convenzionati con l’Asst, ad eccezione del punto prelievi di Viadana che sospende l’attività anche sabato 23 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024.

Per informazioni: https://www.asst-cremona.it/punti-prelievo

CONSULTORI

I Consultori di Cremona, Casalmaggiore e Soresina sospendono l’attività nei giorni festivi (lunedì 25, martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1° gennaio 2024).

Nei giorni feriali l’attività si svolge regolarmente.

Per informazioni: https://www.asst-cremona.it/consultorio-di-cremona

SERVIZIO VACCINAZIONI

L’Hub vaccinale di Cremona (Polo Sanitario Via Dante, 134) sospende l’attività nei giorni festivi (lunedì 25, martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 e sabato 6 gennaio 2024).

Venerdì 29 dicembre e 5 gennaio gli uffici e gli ambulatori chiuderanno alle ore 13.30.

La sede di Soresina (Polo Robbiani – via Inzani 4) sospende l’attività nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 dicembre 2023; lunedì 1, mercoledì 3 gennaio 2024 e sabato 6 gennaio 2024.

La sede di Casalmaggiore (Via Sandor Petofi 4) sospende l’attività dal 25 al 29 dicembre e lunedì 1° gennaio. Martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2024 rimarrà aperta solo la mattina ma sarà comunque garantita la risposta telefonica.

Perinformazioni: https://www.asst-cremona.it/vaccinazioni

© Riproduzione riservata