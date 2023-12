L’IIS “L. Einaudi” ha messo sotto l’albero di Natale le tradizionali borse di studio per gli alunni più bravi. I riconoscimenti, riferiti al 2022/23, sono stati consegnati nell’aula magna della sede di via Bissolati dalla preside Nicoletta Ferrari e dalle vicarie Federica Gaboardi e Paola Galimberti, ma sono intervenuti pure il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il consigliere comunale Enrico Italo Manfredini, i benefattori Monica Bocchi e Carlo Superti, il responsabile del settore giovanile grigiorosso Stefano Pasquinelli con la marketing communication manager Daniela Fioni, la provveditrice Filomena Bianco, che ha elogiato la scuola per l’attenzione all’inclusione e per la valorizzazione delle competenze professionalizzanti ed ancora Sergio Barili, presidente del Gruppo Volontari Mura di Pizzighettone ed il suo vice Diego Rossi, che hanno ha ringraziato i giovani del corso Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, per il loro prezioso apporto alla “Festa dei fasulìn de l’óc cun le cùdeghe”.

La lunga cerimonia si è svolta nella mattina di venerdì 22 dicembre, alla vigilia della pausa natalizia. In apertura, onore agli ex: ai maturi – che, nel luglio scorso, hanno strappato il cento ed il cento con la lode all’Esame di Stato -, agli impeccabili nel servizio ed agli allievi, anche a quelli tuttora iscritti, che hanno dato il massimo nelle certificazioni linguistiche. A seguire, applausi per gli studenti con le medie più elevate ed a coloro che si sono aggiudicati i numerosi premi storici: “Persegani” (per le eccellenze nella Lingua italiana), “Superti” (per i più meritevoli degli indirizzi commerciale e turismo), “Mazzolari” (per il promosso di terza con voti e condotta più alti), “Rota” (per il primino più studioso, residente a Cicognolo) e “Varasi” (per chi si è impegnato maggiormente in due classi del biennio alberghiero).

Soddisfazione doppia per Nicolò Bergamaschi, che, oltre al premio interno, ha ricevuto, a inizio mese, un assegno in memoria di Lino e Lidia Maestroni, su iniziativa dell’Accd e per Giulia Cichi, incoronata di recente, al Teatro Ponchielli, dalla locale Associazione industriali. Non è riuscito a mimetizzarsi completamente tra il pubblico il professore Francesco Capodieci. Il docente, affezionatissimo all’istituto, dove ha insegnato Diritto ed Economia per ben trentanove anni, ha colto l’occasione per rivolgere in privato gli auguri di buone feste alla dirigente, al suo staff e ad alcuni colleghi.

