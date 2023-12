Casalmaggiore – Chieri 3-1 [17-25; 20-25; 25-23; 16-25]

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – Hancock 4, Smarzek 18, Lohuis 11, Manfredini 5, Edwards, Cagnin, De Bortoli (L), Obossa 3, Perinelli 8, Avenia 1, Colombo, Lee 10.

All.: Musso, Pintus.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – Malinov 4, Grobelna 22, Zakchaiou 11, Gray, Kingdon 6, Skinner 18, Spirito (L); Morello, Anthouli 1, Weitzel 10, Kone, Omoruyi 2, Papa, Rolando (2L). All. Bregoli, vice all. Daglio.

Ennesima sconfitta per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, contro una Reale Mutua Fenera Chieri che ha dominato il gioco per quasi tutto il tempo. Per Casalmaggiore ultimo impegno sarà il 26 dicembre contro Bergamo: una partita decisiva. Salterà invece il match del 7 dicembre contro Novara per un impegno in nazionale di Manfredini. Ci saranno quindi una ventina di giorni di tempo per rimettersi in sesto.

