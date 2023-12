In occasione del Natale, la Caritas Cremonese ha deciso di offrire 250 pandori alla Casa circondariale di Cremona, per consentire anche ai detenuti di vivere il proprio Natale. Accanto a questo, la vicinanza della Chiesa cremonese al carcere di via Palosca si concretizza anche nella visita del vescovo Antonio Napolioni, che, come da tradizione, presiederà la Messa natalizia, la mattina del 25 dicembre, alle 9, nella cappella della struttura. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi.

“La presenza del vescovo il giorno di Natale è un segno forte che diventa suggello di una presenza fissa e significativa della Chiesa” spiega don Graziano Ghisolfi, cappellano, insieme a don Roberto Musa, della Casa circondariale di Cremona. “Quando ho dato la notizia ai detenuti, i loro volti si sono davvero illuminati”.

