Anti vigilia di Natale e corsa agli ultimi acquisti: il centro di Cremona si anima in questo sabato di mercato, code fuori dai negozi (soprattutto alimentari e gastronomie).

I cremonesi si preparano sia al cenone della vigilia sia al pranzo di Natale, ma attenzione all’influenza: gli esperti raccomandano di tenere le finestre leggermente aperte per far circolare l’aria. Per chi invece è ancora in forma queste sono le ore degli ultimi regali, anche se in molti si sono portati avanti.

Il servizio di Giovanni Rossi

