Cotechino e marubini approdano non soltanto sulle tavole cremonesi ma anche a Roma, Milano e Firenze: numerosi turisti italiani infatti hanno visitato la città di Stradivari durante l’autunno e oltre ad acquistare torrone e mostarda, hanno scelto di prenotare nelle gastronomie locali altre prelibatezze da proporre a famigliari e amici nelle festività natalizie.

Ecco quindi diversi ordini online e spedizioni effettuate, come racconta Valentina Busato titolare della Bottega Storica Formaggi & Salumi D’Italia nel centro di Cremona. All’ombra del Torrazzo poi il menu è quello della tradizione, sia per la cena della Vigilia che per il pranzo di Natale; qualcosa si prepara in casa mentre qualcosa si compra già pronto, all’insegna del gusto e della convivialità.

Il servizio di Federica Priori

