Il divario è troppo ampio e la Vanoli Cremona, nonostante una gara generosa, esce sconfitta dal Forum di Assago. Vince L’Olimpia 74 a 51.

Il migliore dei biancoblù è McCullough con 21 punti, in una giornata positiva sul piano balistico, per il resto tanti errori, provocati dall’ottima difesa dei padroni di casa. Cremona ha tenuto finchè ha potuto, concedendosi anche un parziale di 25 a 22 nel terzo periodo, prima di lasciar dilagare l’Armani nel finale di quarto.

Quintetti: Olimpia Milano: Bortolani, Melli, Napier, Hall, Hines

Vanoli Cremona: Adrian, Zegarowski, Pecchia, McCullough, Golden

La Vanoli apre i giochi al Mediolanum con una tripla di McCullough e si porta inaspettatamente avanti di un paio di possessi in avvio di quarto, prima che Hall e Napier rimettano i giochi in parità. Con l’ingresso di Tonut, Milano si prende la testa e allunga fino al +5. Cremona è imprecisa dalla distanza, con Denegri e Zegarowski che sbagliano dall’arco e il quarto si chiude 16 a 11 per l’Olimpia.

Il secondo si apre con una tripla di Bortolani che regala il massimo vantaggio a Milano, risponde Cremona con un paio di palle rubate e una tripla di McCullough per il 19-16. Un’altra rubata di Eboua che segna in schiacciata porta la Vanoli a -1 sul 21-20.

L’Armani allunga complice la sterilità offensiva dei biancoblù e la lotta impari sotto canestro, con 16 rimbalzi a 6 (saranno 18 a 12 a fine del quarto). Le squadre vanno al riposo con Milano avanti 32 a 22, Cremona deve ripartire dalla buona prova difensiva del finale di tempo cercando di monetizzare quanto più possibile in attacco.

Dopo il riposo, la Vanoli sembra ritrovare lucidità in attacco, ma Milano mantiene la doppia cifra di vantaggio. E’ sempre McCullough il più pericoloso della squadra di Demis Cavina, 19 i punti per lui dopo 37′ di gioco e 5/5 da tre. Nel finale grazie a due bombe di Eboua e Zegarowski la Vanoli si riavvicina fino al -7, chiudendo il quarto 54-47.

La qualità di Milano continua a fare la differenza, nonostante la solita grande generosità dei biancoblù che provano a difendere su tutti i palloni. Nulla da fare per Cremona inevitabilmente piegata. Finisce 74-51.

Cristina Coppola

