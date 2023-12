I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per falsità materiale un cittadino straniero di 42 anni, con precedenti di polizia a carico. Verso le 10.30 del 24 dicembre la pattuglia della Radiomobile, durante il controllo delle aree commerciali della città, ha notato in via Fiamme Gialle un’auto con una persona a bordo, già conosciuta, e ha deciso di procedere al controllo.

Fermato e identificato, il 42enne, che ha presentato una patente rilasciata da suo Stato di origine, con annesso un permesso internazionale di guida. I militari hanno deciso di approfondire i controlli perché i due documenti risultavano difformi da quelli originali, e apparivano palesemente contraffatti. Inoltre, riportavano delle caratteristiche fisiche completamente differenti da quelle reali.

Per questo motivo, i documenti sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale. I documenti sono stati inviati presso un ufficio specializzato nella verifica dei falsi documentali e, in caso di conferma, l’uomo sarà sanzionato amministrativamente anche per guida senza patente.

