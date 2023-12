I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per spendita di banconote false un cittadino straniero di 28 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora. L’uomo ha cercato di pagare delle sigarette con una banconota da 100 euro palesemente falsa, in una tabaccheria di via Dante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno chiesto i documenti al 28enne.

Non avendo documenti con sì è stato perquisito, e addosso aveva altre tre banconote da 100 euro false. L’uomo è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia per la completa identificazione mediante fotosegnalamento, verificando che aveva fornito verbalmente le generalità corrette e che aveva dei precedenti di polizia dello stesso genere. Per questo motivo, le quattro banconote sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per spendita di banconote false.

