Quando si dice che spesso “il silenzio fa rumore più di molte parole”. Chiara Ferragni ormai da una settimana è lontano da Instagram: lei che è abituata e ha abituato tutti a condividere ogni cosa con i follower, è sparito dopo lo scandalo che l’ha coinvolta con i pandoro Balocco. La vigilia di Natale Ferragni è uscita, al Parco Sempione a Milano con mamma Marina e i due figli. Quando il giornalista del Corriere della Sera” si è avvicinato per farle alcune domande su come andasse, l’influencer ha risposto solo con una veloce battuta: “Va bene, dai”. A Natale Fedez è tornato sui social a postare stories con i figli, ma di lei nessuna traccia. Torna dunque sempre più prepotente l’ipotesi che Ferragni voglia prolungare il silenzio social prima di riprendere, nella speranza di un lieve calo di attenzione sul caso. Senza considerare che molte testate riportano la volontà (in primis di Fedez) di licenziare il braccio destro di Chiara Fabio Maria Damato, mossa che -in anticipo-viene vista come la scelta di un capro espiatorio a cui addossare la colpa dell’accaduto.

