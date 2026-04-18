Cremona si colora con le “Invasioni Botaniche”: fiori, arte e creatività in festa

Sono ufficialmente iniziate le “Invasioni Botaniche” a Cremona, trasformando il centro storico in un’esplosione di colori, profumi e creatività. Dopo la presentazione dei giorni scorsi, l’evento entra nel vivo e animerà per tutto il weekend le vie cittadine con fiori, banchetti e tante iniziative pensate per coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Oltre 70 espositori hanno invaso Corso Garibaldi, Corso Campi e i giardini pubblici di Piazza Roma, dando vita a una manifestazione molto amata dai cremonesi e capace, anno dopo anno, di segnare simbolicamente l’inizio della stagione primaverile. Un appuntamento reso possibile grazie all’organizzazione di Confcommercio e Botteghe del Centro, con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca il ritorno del Record Store Day, il grande festival dedicato al vinile, ma il cuore pulsante dell’evento resta l’esperienza diretta: accanto agli espositori, trovano spazio laboratori e attività artigianali che arricchiscono l’offerta. Tra le proposte, la possibilità di imparare a intrecciare materiali naturali per realizzare mangiatoie per uccellini, un gesto semplice ma concreto di attenzione verso l’ambiente urbano.

Non mancano suggestioni internazionali, come la scoperta del kokedama, l’affascinante tecnica giapponese che permette di coltivare piante all’interno di sfere di muschio, oppure l’arte del Fukushi, che insegna a utilizzare tessuti annodati per avvolgere oggetti e regali in modo creativo e sostenibile. Spazio anche alla manualità con un workshop di cucito per realizzare una piccola borsa, valorizzando il fatto a mano e la personalizzazione.

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