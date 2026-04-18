Biciclette rigenerate per una mobilità sostenibile con il mercatino della Gare des Gars

Bici rigenerate, sconti e occasioni per la componentistica. L’officina sociale “La Gare des Gars” di Cremona ha dedicato la mattinata di sabato al mercatino di primavera dei pedali. Davanti alla sede di via Dante 90 sono molte le biciclette di tutti i tipi esposte: da quelle per bambini alle mountain bike, fino alle bici da corsa.

A raccontare l’iniziativa è Lorenzo Cavedo, vicepresidente della cooperativa Cosper: “Uno dei servizi che offre la Gardegar è quello di vendere bici rigenerate. Si tratta di biciclette che tendenzialmente potrebbero finire al macero in discarica e che invece, grazie al lavoro del meccanico e dei ragazzi inseriti nella nostra ciclofficina, riusciamo a riportare a nuova vita. Allo stesso tempo promuoviamo anche la mobilità sostenibile, la mobilità dolce, che è uno degli altri obiettivi della nostra cooperativa, in particolare della ciclofficina”.

Dopo il successo dell’anno scorso con l’asta di biciclette per bambini, l’idea primaverile di quest’anno è il mercatino a pedali: “Proviamo a promuovere l’acquisto delle nostre biciclette, che spesso vengono donate anche da cittadini che ci chiedono di rigenerarle, per sé stessi oppure per metterle in vendita. Allo stesso tempo, a volte è anche la Polizia Municipale ad affidarci biciclette recuperate magari in strada o che non sono più di nessuno, e noi cerchiamo di dare una seconda vita anche a queste”.

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