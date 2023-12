Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio, in uno stabile di via Giordano al civico 105 per l’incendio di uno scantinato. Per fortuna l’intervento è stato immediato, cosa che ha impedito al fumo di propagarsi. Una volta spento l’incendio, si è proceduto alla messa in sicurezza della cantina. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

