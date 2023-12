La Cremonese come regalo di Natale, impacchettato sotto l’albero dalla passione che papà David Santi tramanda al figlio Nicolas. Due terzi di una famiglia che ha sangue grigiorosso nelle vene da generazioni e oggi atterra a Punta Raisi per seguire i ragazzi di Stroppa nella bolgia del Barbera, lo stadio più caldo della cadetteria.

Qui è di casa Giacomo Quagliata, ma l’idolo del piccolo Nicolas corre sulla corsia opposta: “Leonardo Sernicola, il più forte”, non ha dubbi Santi Jr. Per il papà, Palermo – Cremo è la partita del Mudo: “Speriamo in Vazquez e che si sblocchi Coda. Più in generale, speriamo che la Cremo ci regali una bella trasferta per chiudere bene l’anno”.

Pochi voli pindarici per il giovane Nicolas, che contro il Modena si è fatto 90’ più recupero a sventolare il bandierone in curva Sud: “Non dobbiamo sottovalutare il Palermo, che ultimamente ha preso tanti gol ma ha una squadra che merita rispetto” ci dice mentre apre la sciarpa grigiorossa. E aggiunge: “per me la Cremo è iniziata come divertimento ed è diventata subito un’ossessione”. “Una sana ossessione”: precisa papà David, che il biglietto aereo lo ha comprato tre mesi fa e ora vuole godersi la trasferta col figlio.

In tutto, nel settore ospiti del Barbera, saranno 125 le ugole grigiorosse. Tra chi ha scelto l’aereo, chi ha optato per il van, chi aggiungerà un ritorno in nave per godersi le festività in viaggio, c’è una colonia cremonese a Palermo pronta per farsi sentire.

Simone Arrighi – inviato a Palermo

