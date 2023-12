Il Gran Concerto di Natale, tenuto sabato 23 presso la Palestra Polivalente di Trigolo dal Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli” – Orchestra di Fiati di Trigolo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e il sostegno di Avis Comunale Trigolo, è stato un grande successo.

Lo spettacolo, che faceva parte della rassegna “Bande coi fiocchi 2022” organizzato dal Coordinamento Bande Musicali della Provincia di Cremona, Mantova e Reggio Emilia, ha visto la presenza di un folto pubblico che ha particolarmente apprezzato e lungamente applaudito il programma proposto dalla formazione diretta dal Maestro Sara Lucchi che per l’occasione ha ospitato il Gruppo Corale di Fiesco, la Corale Santa Maria in Silvis di Pianengo e la Schola Cantorum Monsignor Corrado Moretti di Trigolo.

La scaletta comprendeva ben undici brani dei quali tre eseguiti con le Corali ospiti ed uno con l’intervento del Quartetto di Cornamuse della Banda, la maggior parte proposti per la prima volta al pubblico.

Durante l’intervallo è stata proiettata – con il sottofondo della Marcia “Il nostro 175°” composta per l’occasione dal Maestro Vittorio Zanibelli – un’anteprima del Libro dal Titolo “Tra le note….il nostro sogno continua” che narra gli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio di attività della formazione e che sta per essere dato alle stampe a suggello dei 175 anni di attività.

Come da tradizione durante il Concerto sono stati festeggiati i Suonatori che fanno parte della formazione da diversi lustri: in particolare con 50 anni continuativi di Banda Antonio Pini. Alla richiesta di bis il Maestro Lucchi ha risposto proponendo uno dei brani che hanno visto l’intervento delle Corali: il celeberrimo Và Pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi e, per rispettare la tradizione, un pezzo non proposto durante la serata: la Marcia Persiana di Johann Strauss. Al termine sono state numerose le manifestazioni di compiacimento dei presenti, molti giunti anche dai centri vicini.

