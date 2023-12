Dall’otto gennaio sono in vendita i biglietti per la stagione di Danza del Ponchielli. Otto strepitosi spettacoli, un cartellone ricchissimo che spazierà da proposte classiche al contemporaneo. Grandi compagnie e artisti di fama internazionale da Les Ballets de Monte Carlo, alla Compagnia Hofesh Shechter II , dalla Societas di Claudia Castellucci sino a Saburo Teshigawara e Rihoko Sato, ma non mancheranno anche giovani coreografi già affermati nel panorama europeo.

Ma per saperne di più sulle proposte in cartellone l’appuntamento (ad ingresso libero) è per sabato 20 gennaio ore 18.00 nel ridotto del Teatro dove Maria Luisa Buzzi, direttore del prestigioso Magazine Danza&Danza dialogherà con il conduttore di Radio Deejay Andrea Marchesi che vestirà i panni dello spettatore.

