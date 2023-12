Cinque nomi, cinque volti, cinque storie. Sono i Cremonesi dell’anno 2023, scelti dalla redazione del settimanale Mondo Padano nelle categorie che contraddistinguono questo Premio ormai dal suo esordio, il 1982.

Per l’attività pubblica il riconoscimento andrà all’Avis Cremona, realtà che sul nostro territorio è attiva da 90 anni compiuti proprio in questo 2023. Il premio andrebbe condiviso con tutti i donatori di sangue che, a Cremona e provincia, sono 4.672, quasi il 7% della popolazione complessiva, il doppio della media percentuale nazionale.

Per la solidarietà, il riconoscimento andrà all’associazione Go On, che da dieci anni mette in campo iniziative ludiche e sportive a sostegno di persone colpite da ictus e altre cerebropatie.

Cremonese dell’anno 2023 per la Cultura è Antonio Greco, direttore musicale principale del Monteverdi Festival, che ha visto riconosciuta la sua “Poppea” come miglior opera dell’anno secondo il Sole 24 ore.

Anno straordinario, il 2023, anche per Alessandro Bastoni, 24enne cremonese, difensore dell’Inter, inserito dalla Uefa tra i 50 migliori talenti europei (unico italiano), finalista di Champions League il 10 giugno scorso contro il Manchester City ed ex studente del Liceo Vida, al quale lo lega ancora oggi l’amicizia con don Marco D’Agostino.

Infine, il riconoscimento “alla memoria” quest’anno tributato ad Angelo Rescaglio, senatore della Repubblica dal 1996 al 2001, docente di italiano e latino all’Aselli di Cremona, scomparso lo scorso 28 ottobre. Il nome di Rescaglio è stato senza dubbio legato alla storia del nostro territorio, rappresentandola con stile equilibrato e raccontandola con lealtà, anche attraverso articoli pubblicati sul settimanale.

I premi saranno consegnati in tarda primavera durante una trasmissione speciale in prima serata sull’emittente televisiva Cremona1.

