Motori, per Dossena doppietta a Misano nel campionato italiano: ora testa a Valencia

Neanche un mese fa faceva il suo esordio nel campionato spagnolo ESBK Moto4 in sella alla Honda NSF250R a soli 13 anni, ma il nativo di Roggione (Pizzighettone) Sebastiano Dossena non vuole fermarsi.

Dopo l’ottima prova nel circuito portoghese dell’Estoril, in Portogallo, dove il pilota della Fullmoto squadra corse ha centrato un terzo posto in Gara 2, il giovane ha scelto di misurarsi anche con una gara del campionato nazionale italiano di categoria. Per farlo, Dossena ha svolto degli allenamenti al Cremona Circuit con la OhVale GP-7 250, buttandosi poi subito con wild card nella gara di Misano al Gp Junior Italia

La moto diversa e la presenza di motociclisti di prima fascia per la categoria non hanno fermato il numero 22: terzo tempo in qualifica, primo posto in Gara 1 e Gara 2, un risultato sbalorditivo per Dossena, che ha preceduto il canadese Lincoln Scott (secondo) e l’ungherese Lukas Tamacs (terzo). Un bel modo per riscattarsi per il tredicenne, reduce da un weekend, quello del 16-19 luglio ad Aragón, molto sfortunato tra cadute e un nono posto.

Dossena ora torna a pensare al suo campionato, quello spagnolo, che prevede per il weekend del 10-13 settembre la gara di Valencia al circuito Ricardo Tormo. Il pizzighettonese prosegue quindi gli allenamenti con il suo storico allenatore, il piacentino Ivan Rastelli, e con il pilota della Moto2 europea Alessandro Morosi: prima, nella settimana di Ferragosto, sono in programma degli allenamenti a Misano tra tecnica e velocità, alternati da alcune sessioni in un piccolo circuito di Giulianova per migliorare la tecnica. Il 23 e 24 agosto Dossena tornerà poi in Spagna per provare il circuito di Valencia in vista della gara di settembre.

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