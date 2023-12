Approvato il progetto esecutivo e indetta procedura negoziata per il ripristino delle arcate di palazzo comunale, dopo quasi 5 anni di transenne e imbragature, posizionate in seguito alla caduta di calcinacci. Per gli interventi di consolidamento del portico sono stanziati 340.579 euro.

I lavori dovranno portare a ripristinare la continuità muraria, andando a “ricucire” le lesioni che si sono create, utilizzando appositi materiali. Il lavoro sarà effettuato manualmente, e utilizzando attrezzi manuali, per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danneggiamento della struttura. Le fessure andranno quindi allargate laddove potrebbe essere difficile inserire la malta.

In fori opportunamente praticati, della profondità di circa i 2/3 della parete con leggera inclinazione verso il basso, saranno inserite apposite cannule di iniezione sigillate con malta.

Ovviamente gli interventi saranno un po’ differenti a seconda delle parti in cui si andrà ad agire, in modo da preservare le condizioni originali delle strutture. Nelle spalle murarie in granito, dove si sono evidenziate fratture, sarà fatto un carotaggio e una pulitura successiva, con l’inserimento di perni in acciaio a rinforzo. Lavori ancora più impegnativi saranno fatti, invece, nelle fasce sovrastante gli archi, che sono caratterizzate da gravi fenomeni di distacco. lb

