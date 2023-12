Gb, si allaga tunnel Eurostar: caos passeggeri, sospese le corse per Londra

(Adnkronos) – E’ caos in Inghilterra alla vigilia dei festeggiamenti di fine anno per l’annullamento solo in mattinata di almeno 14 corse sulle linee Eurostar a causa di un’interruzione della linea ferroviaria vicino Londra che sta avendo ripercussioni anche per i treni Southeastern. Migliaia di passeggeri resteranno bloccati in quello che viene considerato uno dei week-end più affollati dell’anno per i treni. La causa dell’annullamento delle corse sta nell’allagamento di un tunnel nel sud del Paese provocato dal maltempo.

I servizi Eurostar da Londra sono stati cancellati “fino alla fine della giornata” per le forti piogge e i venti: oggi non è previsto alcun servizio ad alta velocità tra Ebbsfleet International e London St Pancras International perché un tunnel sotto il Tamigi è allagato. Per oltre 100 aree del Paese è stato intanto emesso per oggi l’allarme inondazioni mentre pioggia, vento e neve si abbatteranno su alcune parti del paese.