(Adnkronos) – Il Milan sconfigge 1-0 il Sassuolo oggi 30 dicembre in un match in calendario per la 18esima giornata di Serie A. A decidere la partita il gol di Pulisic al 59′. In classifica i rossoneri sono terzi con 36 punti, a -9 dall’Inter capolista, mentre i neroverdi restano fermi a quota 16, in 16esima posizione.