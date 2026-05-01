Ponte del Primo Maggio fra botteghe di liuteria e collezioni museali per numerosi turisti

I gruppi erano in giro già di prima mattina per visitare il centro storico accompagnati da guide locali, mentre le famiglie e gli amici arrivati in autonomia hanno impostato la giornata con la mappa cartacea di Cremona in una mano e la macchina fotografica o il telefono cellulare nell’altra, così da definire l’itinerario scattando lungo il percorso qualche selfie ricordo e qualche scorcio del Torrazzo illuminato dal sole.

Sono numerosi i turisti che hanno scelto di trascorrere il ponte del Primo Maggio nella città di Stradivari, come conferma l’Infopoint situato in piazza del Comune. C’è il piacere di esplorare senza una destinazione precisa lasciandosi guidare dall’ispirazione del momento, ma al contempo l’interesse a vivere esperienze uniche nella culla della liuteria. Ecco perché sono diverse le iniziative proposte dall’ente cittadino.

L’andamento del turismo italiano ed estero in primavera a Cremona registra dati positivi complici le azioni messe in campo nel settore, che puntano su svariati ambiti dalla musica alla natura fino ai sapori.

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