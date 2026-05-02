Cremonese sotto pressione: la sfida con la Lazio può decidere la salvezza

La Cremonese si presenta alla sfida contro la Lazio nelle peggiori condizioni psicologiche possibili. La vittoria del Lecce sul Pisa nell’anticipo del venerdì della 35ª giornata di Serie A, infatti, mette tutte le pressioni addosso ai grigiorossi, che in classifica sono staccati di 4 punti rispetto ai pugliesi.

La squadra allenata da Di Francesco non ha sciupato l’occasione di conquistare i 3 punti contro l’ultima della classe. Va detto, però, che il Pisa ha affrontato la partita in modo tutt’altro che arrendevole. Nel primo tempo i toscani hanno sciupato almeno quattro occasioni nitide da gol. I salentini hanno sicuramente fatto meglio nella ripresa, portandosi avanti di fatto alla prima occasione con Banda. Pronta la risposta dei toscani, capaci di trovare subito con Léris un pareggio, che sarebbe stato chiaramente un risultato più favorevole se letto in chiave grigiorossa.

Il Pisa si è però fatto beffare da Cheddira, servito dopo una ripartenza di Pierotti, ai danni del quale nessuno ha commesso un fallo tattico per fermare l’azione. E Falcone ha risposto con un paio di interventi di rilievo alla reazione finale toscana. E’ finita così 2-1 per i salentini. Una vittoria che significa 32 punti, contro i 28 di una Cremonese che, però, deve ancora scendere in campo in questa 35ª giornata, lunedì prossimo contro la Lazio.

Sarà quasi impossibile scendere sul terreno di gioco senza pensare alla vittoria già ottenuta dai rivali pugliesi. Ma alla compagine di Giampaolo non resta altra scelta. Bisognerà mantenere i nervi saldi e non lasciarsi travolgere dalla pressione, andando a caccia di un colpaccio. Perché soltanto con una vittoria i grigiorossi tornerebbero a -1 a tre giornate dalla fine. Un eventuale pareggio con la Lazio, lascerebbe comunque il Lecce con 3 punti di vantaggio sulla Cremonese in classifica. Un ko, inutile girarci troppo attorno, sarebbe invece una mezza sentenza.

Il Lecce ha sfruttato la sua chance, ora tocca alla Cremo. Certo, il compito è più difficile, perché la Lazio non è il Pisa. Ma giunti a questo punto ai grigiorossi serve un’impresa lunedì allo Zini per restare in corsa per la salvezza.

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