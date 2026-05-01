Run for Lilt, notevole adesione alla corsa benefica organizzata nella Fèsta dè j òof còt

Il Parco del Po e del Morbasco ha accolto venerdì mattina l’11ª Run for Lilt, corsa non competitiva organizzata al Bosco ex Parmigiano nel Comune di Gerre de’ Caprioli dall’Associazione Fèsta dè j òof còt per raccogliere fondi in favore della sezione locale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Una tradizione per il primo maggio, quest’anno accompagnata da un cielo azzurro che ha favorito la partecipazione di giovani e adulti i quali, correndo o passeggiando, hanno voluto dare un sostegno concreto alla prevenzione oncologica sul territorio.

Dopo la mattinata di sport, la giornata è proseguita nel segno della gastronomia con la struttura allestita in Piazza T. Caprioli gremita di avventori all’orario dei pasti, pronti ad assaggiare torta fritta e uova ripiene ascoltando musica live e deejay. La festa continua per tutto il weekend con diversi eventi. Il programma è disponibile online.

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