Fondi per garantire una maggior sicurezza degli utenti, in particolare delle donne e del personale viaggiante a bordo dei mezzi, mediante il rinnovo della convenzione con la sottoscrizione dei relativi protocolli d’Intesa tra Regione, rappresentanti dei Corpi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate; questo quanto richiesto, attraverso un ordine del giorno, dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia durante la seduta di approvazione del Bilancio svoltasi in consiglio regionale il 19-20 e 21 dicembre.

“Le nostre proposte hanno tra le priorità la sicurezza” ha commentato il consigliere cremonese Marcello Ventura. “Con il rinnovo del protocollo di intesa siamo convinti che le Forza dell’ordine possano continuare a svolgere un ruolo attivo sui mezzi pubblici per garantire condizioni più sicure ai passeggeri. Gius to che i rappresentanti delle Forze dell’ordine non debbano pagare il biglietto. Il gruppo di FDI esprime oggi soddisfazione perché il Presidente Fontana e l’Assessore ai Trasporti hanno trovato le risorse per condividere concretamente la nostra proposta” conclude Ventura.

