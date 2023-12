Il Capodanno è spesso occasione per festeggiare con gli amici, e magari per trascorrere qualche giorno fuori porta. Ma è anche uno dei momenti più ambiti per i topi d’appartamento, che approfittano delle assenze diffuse per entrare in azione. E’ quindi bene stare attenti e mettere in atto alcune strategie indispensabili per proteggere la propria casa e i propri beni.

I consigli delle forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, sono molteplici. E’ necessario tener presente che i ladri in genere agiscono prima di tutto laddove ritengono vi siano meno rischi di essere scoperti. Diventa quindi fondamentale la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le abitazioni.

Tra i consigli delle forze dell’ordine, si ricorda di chiudere sempre cancelli e portoni di accesso ed evitare di aprire se non si conosce l’identità di chi ha suonato. Bisogna aumentare anche le difese passive, con telecamere o videocitofoni. Quando si esce di casa è sempre importante attivare l’allarme ed evitare di avere, insieme alle chiavi di casa, il proprio indirizzo segnato da qualche parte.

Attenzione a quando ci si sposta per qualche giorno: innanzitutto, meglio evitare di farlo sapere troppo in giro. E’ invece opportuno avvisare solo alcune persone di fiducia, chiedendo loro, magari, di passare ogni tanto a fare un controllo. Se l’assenza è breve, altro consiglio è di lasciare accesa qualche luce, e magari il televisore, in modo da far credere, per chi guarda da fuori, che la casa sia abitata. Per lo stesso motivo, meglio non sbandierare sui social network le foto dei viaggi. Meglio, eventualmente, pubblicarle al rientro.

Attenzione anche a dove si mettono i propri effetti personali: gli oggetti di valore non vanno conservati nei posti tradizionali, come cassetti o armadi. Meglio installare la cassaforte, oppure trovare luoghi davvero insoliti. Infine, è bene fotografare gli oggetti di valore, in modo da rendere più facile la denuncia in caso di furto. lb

