Ha ormai preso forma la pista ciclabile che interessa uno dei punti più pericolosi del percorso cremonese della ciclovia Vento – Venezia Torino – , il tratto di via Riglio che dalle canottieri sale verso il ponte sulla conca del canale navigabile.

Una curva particolarmente insidiosa per i ciclisti e i pedoni che si avventurano lungo il tracciato, viste le ridotte dimensioni della carreggiata dell’argine maestro, percorsa quotidianamente da auto e mezzi pesanti.

Nelle scorse settimane è stato realizzato un terrapieno che ha quasi raddoppiato la larghezza di via Riglio, nella curva tra il ponte e lungo Po Europa, dove inizia il tratto di ciclabile più vicino al fiume.

Il percorso è ancora sterrato e protetto da rete e new jersey, corre in adiacenza alla strada carrabile e mette in comunicazione il tratto cittadino di Vento con quello più esterno, verso Spinadesco e da qui a Crotta d’Adda, dove l’argine di vai Vulpariolo è già stato riasfaltato. Su questo versante, inizieranno a breve i lavori tra Crotta e la sponda piacentina.

Nella direzione opposta, ossia dalle canottieri verso il casalasco, i lavori di riasfaltatura stanno interessando l’argine maestro di Cremona, che infatti è chiuso da mesi al transito, dal ristorante La Lucciola, fino alla foce del Morbasco, nel territorio di Gerre de Caprioli. Il vecchio asfalto è stato rimosso ormai fino all’altezza del Sales; la riasfaltatura avverrà non appena il tempo lo consentirà.

Nella sua interezza, la ciclovia Vento misurerà 705 km, lungo il fiume Po con un collegamento a Milano lungo il Naviglio Pavese. Il tracciato corre in parte sulla sponda sinistra e in parte su quella destra tranne da Piacenza a Cremona, dove sta su entrambe le sponde.

Una ‘dorsale cicloturistica’ leggera, larga almeno 3 metri e mezzo, continua, con una particolarità: oltre la metà della lunghezza di Vento si trova sull’argine maestro del fiume Po e dei suoi affluenti. gb

