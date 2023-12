Sono state smontate da pochi giorni le impalcature in via Bergamo, al sottopasso della tangenziale, dove sono praticamente terminati i lavori di messa in sicurezza dell’impalcato. Un lavoro durato parecchi mesi, che era stato preceduto dal ripristino dei giunti a cui è seguito il rifacimento della parte inferiore del sovrappasso dove i piloni presentavano evidenti segni di ammaloramento pur essenso stati esclusi danni alle strutture interne. E’ stato ripristinato il copriferro, cioè la parte di protezione delle armature contro gli agenti climatici e l’inquinamento, lavori che non hanno determinato la chiusura al traffico perché il cantiere è stato allestito al centro del rondò sottostante.

I lavori, avviati all’inizio di luglio, rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione della tangenziale di Cremona, che ha usufruito di uno stanziamento di 2 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia e che ha visto anche la posa degli spartitraffico in via Eridano e in altri punti ancora privi.

La parte inferiore del sovrappasso era quella più “attenzionata” da parte dei tecnici, anche se le prove di carico non avevano suscitato preoccupazioni. Sui pilastri è stata eseguita la pulizia e la demolizione delle parti più ammalorate, poi ricostruite. Ora la struttura potrà durare altri 20-30 anni, dopodiché si dovrà intervenire ancora con ulteriori interventi, per prolungarla ulteriormente. La direzione dei lavori è stata eseguita da Aem. gbiagi

Foto Francesco Sessa

