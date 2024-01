Brindisi di mezzanotte in piazza Stradivari per tanti cremonesi, con i dee jay di All Music Digital Radio, che hanno fatto danzare per tre ore persone di tutte le età. Si è iniziato con musica anni 70/80 proposta da Marco Cavalletti Fazio Dj e a seguire Fabio Dusi ( Fabi J) e Massimo Decimo Meridio Brocca Dj.

Vasto spiegamento di forze dell’ordine tutt’intorno alla piazza, e un buon numero di petardi, a dispetto delle ordinanze.

