Nel week end di Capodanno i carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo al territorio. La Sezione Radiomobile di Cremona, congiuntamente con i Comandi Stazione, hanno svolto pattugliamenti al fine di vigilare la rete viabile per la prevenzione dei reati. Al termine dei controlli una persona è stata denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti mentre altre due sono state segnalate alla Prefettura per averne fatto uso, inoltre una persona è stata sorpresa alla conduzione di un autoveicolo avendo abusato di sostanze alcoliche e pertanto denunciato per guida in stato di ebrezza.

Nel primo episodio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un cremonese pregiudicato già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi episodi, segnalando nel contempo, alla Prefettura un giovane di 26 anni con precedenti di polizia a carico, quale consumatore di sostanze stupefacenti.

Era il pomeriggio di venerdì 29 dicembre, verso le 17, quandoil 26enne è stato controllato da una pattuglia mentre usciva da un condominio. Addosso aveva una dose di cocaina, acquistata poco prima da un conoscente residente nell’abitazione da cui proveniva. I militari hanno quindi effettuato una perquisizione, rinvenendo hashish, bilancini di precisione e cellophane per confezionamento, oltre a oggetti che vengono utilizzati per l’assunzione di droghe tra cui, stagnola sostanza da taglio e pipa artigianale per l’inalazione, tutto materiale posto sotto sequestro. Nell’appartamento c’era un 49enne, nei cui confronti è scattata la denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, invece, hanno identificato di un giovane italiano di origini nordafricane, trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Cremona e la sostanza sottoposta a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano nella notte tra sabato e domenica hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano incensurato di 48 anni. Fermato intorno alle 3 di notte sulla strada provinciale via Bergamo in Casalmorano, presentava sintomi di uno stato di alterazione. Sottoposto al test che ha evidenziato un elevato valore di alcol, 1.35 g/l di poco sotto tre volte il limite consentito, e tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse in orario notturno, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata ad un famigliare.

